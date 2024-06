Der schwarze Grün-Pionier

»Parkplätze, Parkplätze, Parkplätze«: Mit diesem Dogma wollte in Tulln der ÖVP-Bürgermeister Peter Eisenschenk aufräumen – und schuf mit dem Nibelungenplatz ein nachhaltiges Pionierprojekt.

Wenn man Peter Eisenschenk ärgern will, fragt man ihn nach Kreisverkehren. „Das Letzte, was ich sein will, ist eine Stadt der Kreisverkehre.“ Doch genau für das war die niederösterreichische Stadt Tulln, die immerhin 27 davon hat, lang bekannt. Bürgermeister Eisenschenk will das endgültig ändern.

Vor wenigen Tagen ist ihm ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung gelungen. Mit einem großen Fest samt Marsch der Stadtkapelle und Rede der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wurde der neu gestaltete Nibelungenplatz rund um das Tullner Rathaus eröffnet. Früher ein kostenloser Parkplatz für über 200 Autos, ist die 8000 Quadratmeter große Fläche, gleichzeitig das Entrée der Stadt von der Seite der Donaulände, nun ergrünt: mit Rasenflächen, 38 neuen Bäumen, zahlreichen Sitzgelegenheiten und versickerungsfähigen Kieswegen.