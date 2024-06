Tour de France: Der Angriff des Felix Gall

Der Osttiroler startet als alleiniger Kapitän in die Frankreich-Rundfahrt – und fährt damit auch gegen die hohen Erwartungen an.

Florenz. Aus der Masse des Pelotons zu einem der bekanntesten Sportler Österreichs, vom Helfer zum Kapitän eines französischen World-Tour-Teams – der 26-jährige Osttiroler Felix Gall hat sich auf den Landstraßen und Alpenpässen blitzschnell ins Rampenlicht gefahren, ein beachtlicher Aufstieg, den es nun bei der 111. Tour de France zu bestätigen gilt.

Denn wenn Gall heute (11.45 Uhr, live Eurosport) in Florenz in die erste von 21 Etappen startet, konkurriert er auch mit den Erwartungshaltungen. Im Vorjahr gewann er die Königsetappe, wurde Achter der Gesamtwertung und Zweiter der Bergwertung. Nun führt er bei seiner zweiten Tour das Decathlon-Team an, das in Frankreich in den kommenden Wochen besonders im Fokus steht. Die Ambitionen sind also groß, auch wenn die Ergebnisse in dieser Saison noch nicht herausragend waren.

„Ich habe das Vertrauen“

Bei der Baskenland-Rundfahrt wurde Gall durch einen Sturz ausgebremst, bei Paris–Nizza fuhr er immerhin auf Rang neun. Dass es bei der Tour de Suisse, der Generalprobe für Frankreich, wo er im Vorjahr seinen ersten Profisieg gefeiert und sich erst das Tour-Ticket gesichert hatte, mit Gesamtrang zehn heuer nicht so berauschend lief, muss kein Nachteil sein.

Damals in der Schweiz um den Sieg mitzufahren, hat viel Kraft gekostet, auch mental, die sich der Kletterspezialist nun aufgespart hat. Und die langfristige Vorbereitung mit vielen Wochen in Höhentrainingslagern galt ohnehin dem Saisonhighlight in Frankreich.

Gall reiste also mit einem guten Gefühl zu seiner dritten Grand Tours. „Weil ich gemerkt habe, es ist jeden Tag besser gegangen“, erklärt er. „Jetzt merke ich, dass ich mich so fühle, wie ich mich fühlen soll. Wie man sich fühlt, wenn man nahe an der Topform ist. Aus meiner Sicht läuft alles nach Plan.“ Die Unterstützung seiner großteils aus französischen Profis bestehenden Mannschaft ist ihm ebenfalls gewiss. „Ich habe das Vertrauen. Ich merke das nicht nur auf dem Papier, sondern auch an der Stimmung der Fahrer und des ganzen Teams.“

Das Streckenprofil der dieses Mal in Florenz startenden und wegen der Olympischen Spiele ausnahmsweise nicht in Paris endenden Tour ist mit zahlreichen Schwierigkeiten gespickt, auch wenn knapp 3000 Höhenmeter weniger zu bewältigen sind als im Vorjahr. „Die ersten Etappen sind schon ganz ordentlich, vor allem wird es auch richtig heiß werden“, weiß Gall und prophezeit: „Man wird die Tour nicht in den ersten Tagen gewinnen, aber man kann sie sehr wohl verlieren.“ Es gehe darum, dass man ohne große Zeitverluste durchkommt. „Wenn das gelingt, dann ist man im Spiel.“

Unliebsamer Kampf gegen die Uhr

Er selbst hat zuletzt vor allem in den Seealpen und im Skiort Isola trainiert, wo das Peloton in der dritten Woche seine Runden drehen wird. „Es sind einige Etappen, die über 2000 Meter hoch sind. Vor allem der Bonette mit 2800 Metern, das ist schon wirklich verdammt schwer.“ Besagten Col de la Bonette (19. Etappe) hat Gall gleich zweimal bei unterschiedlichster Witterung erklommen, die Abfahrt hat er mit einem Mountainbiker analysiert. „Es geht einfach darum, dass man dann das Selbstvertrauen hat. Ich bin top vorbereitet. Es kann regnen, und es kann die Sonne scheinen.“

Zu Ende geht die Tour erstmals nach 35 Jahren wieder mit einem Einzelzeitfahren, dieses Mal von Monaco nach Nizza. Auch diese Strecke ist Gall noch einmal gefahren, der Kampf gegen die Uhr gehörte bisher schließlich nicht zu seinen Stärken. Die insgesamt 59 Kilometer auf den beiden Zeitfahretappen – die erste wartet am siebenten Tag in den Weinbergen des Burgund – sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr und spielen dem Österreicher nicht in die Karten.

„Das war für mich der größte Punkt, wo ich Probleme hatte: dass ich die Leistung vom Rennrad aufs Zeitfahrrad bringe“, erklärt Gall, der nicht tatenlos blieb. An seinen Zeitfahrqualitäten, an Position und Material wurde getüftelt. Auch damit ist klar: Galls Mission ist dieses Mal der Angriff auf das Gelbe Trikot. (joe)