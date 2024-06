Sigourney Weaver bekommt Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk

Die amerikanische Schauspielerin, bekannt aus „Alien“ bis „Avatar“, wird beim Filmfestival in Venedig geehrt.

Sie hat die „Alien“-Reihe und „Avatar“ beseelt, war einer der ersten weiblichen Stars des internationalen Action-Kinos, zeigte in „Ghostbusters“ ihr komödiantisches Geschick, brillierte in unterschiedlichen Genres und war dreimal für einen Oscar nominiert: Die Karriere von Sigourney Weaver ist beachtlich. Das wird nun auch bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig gewürdigt: Bei der kommenden, 81. Ausgabe (28. August - 7. September) wird der amerikanischen Schauspielerin der Goldene Löwe für das Lebenswerk verliehen. Dies teilte Festivaldirektor Alberto Barbera in einer Presseaussendung am Freitag mit.

„Der Goldene Löwe für das Lebenswerk ist die gebührende Anerkennung für einen Star, dem es gelungen ist, eine Brücke zwischen Autorenkino und Filmen zu schlagen, die auf offene und originelle Weise mit dem Publikum kommunizieren. Dabei hat Sigourney Weaver es niemals aufgegeben, sie selbst zu sein“, so Barbera.

Sigourney Weaver erklärte sich über die Auszeichnung hocherfreut. „Diese Auszeichnung ist ein Privileg, das ich mit allen Regisseuren und Mitarbeitern teile, mit denen ich im Laufe der Jahre zusammengearbeitet habe. Mit Stolz nehme ich diesen Preis entgegen, der auch all jene ehrt, die dazu beigetragen haben, diese Filme zum Leben zu erwecken“, sagte die 74-jährige Schauspielerin. (APA)