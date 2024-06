In drei, vier Tagen ist diese Tour de France entschieden

Tour-Auftakt in Florenz mit Tadej Pogačar.

Tadej Pogačar kann mit einem frühen Paukenschlag das Double perfekt machen.

Die gute Nachricht zuerst. Die 111. Tour de France startet spektakulär, schon die erste Etappe heute von Florenz nach Rimini (11.45 Uhr, live Eurosport) hat es mit sieben Anstiegen und 3600 Höhenmetern in sich. Ebenso das finale Bergzeitfahren nach Nizza, das einen großen Showdown am letzten Tag verspricht (auf das traditionelle Finale in Paris wird wegen der Olympischen Spiele verzichtet).

Nun die schlechte Nachricht. Zu diesem Showdown wird es gar nicht kommen. Anstatt das mit Spannung erwartete allererste Kräftemessen der „Fantastischen Vier“ (Pogačar, Vingegaard, Roglič, Evenepoel) zu erleben, wird diese Frankreich-Rundfahrt nach wenigen Tagen entschieden sein.