McLaren gegen Verstappen: Orange, nicht immer Oranje

Die Formel 1 hat dank McLaren vor Spielberg eine neue Dynamik entwickelt. Warum das Traditionsteam gegen Max Verstappen aufbegehrt und wer die Schlüsselrolle innehat.

An der dominierenden Farbe an diesem Rennwochenende gibt es keinen Zweifel: Spielberg erstrahlt in Orange – und das hat nicht nur etwas mit Max Verstappen sowie seiner „Orange Army“, seinen Fans aus den Niederlanden, zu tun. Mit McLaren setzt auch jener Formel-1-Rennstall ähnliche optische Reize, der aktuell als Team der Stunde bezeichnet werden kann.

Nach Jahren der Dominanz – die auch zu Beginn der laufenden Saison in Stein gemeißelt schien – haben Verstappen und Red Bull das Momentum scheinbar abgegeben. „Ich glaube, wir sind nicht mehr die Nummer eins“, erklärte der 26-jährige Titelverteidiger vor dem Großen Preis von Österreich (15 Uhr, live Servus TV, Sky). „Wir sind nicht die Schnellsten auf der Strecke. Beim Reifenverschleiß war McLaren auch stärker, also wir müssen schon etwas tun.“