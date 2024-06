Die zwei verfeindeten Familien der französischen Rechten

Das Ergebnis der vorgezogenen Parlamentswahlen in Frankreich sollte gerade auch für Österreich von brennendem Interesse sein.

Die Verfassung der Fünften Französischen Republik, die 1958 für General de Gaulle geschrieben wurde, könnte uns einen Streich spielen, sollte der Rassemblement National, der rechtspopulistische RN von Marine Le Pen, bald regieren. Im Gegensatz zu föderalen Strukturen wie in Deutschland, Österreich oder der Schweiz gibt der französische Zentralismus der Exekutive viel Macht. Zum Nachteil des Parlaments.

Das liberale Europa wartet daher gespannt auf das Ergebnis dieser vorgezogenen Parlamentswahlen am 30. Juni und 7. Juli. In Österreich stellen sich zwei Fragen: Warum haben sich die französischen Konservativen so lang gegen die Rechtspopulisten – die Franzosen sagen laut unserem Verfassungsgerichtshof: Rechtsextreme – gewehrt? (Nur eine Minderheit, von ihrem ehemaligen Präsidenten Éric Ciotti angeführt, hat sich gerade mit der RN verbündet.) Welche Lehren können wir aus einer solchen Koalition ziehen, die seit 2000 zweimal von der ÖVP gebildet wurde?

Die Zäsur von 1940

Abgesehen von grotesken Aspekten der derzeitigen Implosion der Republikaner, entfernter Erben der mächtigen Partei von General de Gaulle, muss man vor allem verstehen, warum diese beiden Familien der Rechten lang unvereinbar waren. Ohne auf die Dreyfus-Affäre zurückzukommen, die Frankreich um 1900 tief spaltete, zwischen Anhängern eines virulenten Antisemitismus und denjenigen, die nicht glaubten, dass man als Jude automatisch des Landesverrats verdächtigt war, markierte 1940 eine echte Zäsur.

Auf der einen Seite gab es Leute wie Marschall Pétain, der sich nach der Niederlage für die „Collaboration“ mit Nazideutschland entschied und dessen Regime Juden deportierte, weil sie keine „echte Franzosen“ seien; auf der anderen Seite Leute, die von Anfang an Widerstand leisteten wie de Gaulle. Er wurde nach Hitlers „Operation Barbarossa“ gegen die UdSSR selbst durch eine französische Kommunistische Partei verstärkt, die den Befehlen Moskaus folgte. Diese hatte dafür einen hohen menschlichen Preis bezahlt („die Partei der Erschossenen“ ihr stolzer Titel), dafür aber ihren Einfluss erweitert.

Dieser Konflikt prägte das politische Leben Frankreichs. Als de Gaulle im Mai 1958 an die Macht zurückkehrte, tat er dies, um dem Sumpf des Krieges in Algerien (1954–1962) zu entkommen, dessen Unabhängigkeit er als unvermeidlich betrachtete. Er wollte lediglich die Sahara behalten, reich an Öl und mit genügend Platz für Atomtests. So stand es in den Geheimklauseln des „Evian-Abkommens“, das im März 1962 mit der FLN unterzeichnet wurde.

De Gaulle wollte auch dem Parlamentarismus ein Ende setzen, der die Vierte Republik gelähmt hatte. Frankreich führte daraufhin ein „präsidiales“ Regime ein – Zentralismus war seit Jahrhunderten sein Merkmal. Macron könnte – was die EU jetzt alarmiert, während die Illiberalen jubeln – das Risiko einer „Cohabitation“, eines Zusammengehens mit einer RN-Regierung, eingehen. Er rechnet wahrscheinlich damit, dass diese Partei ihren Kredit vor den Präsidentschaftswahlen 2027 aufbrauchen wird. Jedenfalls wäre es eine völlig unbekannte Konstellation.

Die Feindseligkeit zwischen den beiden Familien der Rechten hatte sich während des Algerien-Konflikts noch verschärft. Ultras unter den Franzosen in Algerien hatten 1961 mit rebellierenden Offizieren die illegale Organisation der Geheimen Armee, die OAS, gegründet. Diese organisierte Anschläge in Frankreich wie in Algerien und versuchte gleich fünfmal, de Gaulle zu ermorden. Das für ihn gefährlichste Attentat im Pariser Vorort Petit-Clamart wurde von anderen Rechtsextremisten verübt.

Unerbittlicher Chirac

Jean-Marie Le Pen, Marines Vater, war Leutnant in Algerien. Für ihn war systematische Folterung algerischer Kämpfer gerechtfertigt und er lehnte die Unabhängigkeit ab. Er war es, der 1972 die Front National (FN) gründete. Mit klaren Anspielungen auf Mussolinis Faschismus und dank eines ehemaligen französischen Mitglieds der Waffen-SS.

Dieser Gegensatz zwischen der „republikanischen“ und der „nationalistischen“ Rechten erklärt, warum Jacques Chirac, der in den 1990er-Jahren einen „Cordon sanitaire“ eingerichtet hatte (bei Kommunal- oder Parlamentswahlen sollten die Konservativen im zweiten Wahlgang notfalls für einen Kandidaten der Linken stimmen, nie für den der FN), Österreich so stigmatisierte, als der damalige ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel Anfang 2000 beschloss, mit der FPÖ zu regieren. Chiracs Unerbittlichkeit hing auch mit seiner Angst zusammen, dass dieses österreichische Bündnis Deutschland kontaminieren könnte.

Es sagt uns viel über die Mentalität der gaullistischen Eliten: Misstrauen gegenüber Deutschen und Österreichern, von denen die meisten den Nazismus – freiwillig oder nicht – akzeptiert hatten. Die Waldheim-Affäre war noch in Erinnerung, und heute können wir die sagenhaften Erklärungen der Spitzen der ÖVP anhören (in Ruth Beckermanns Film „Waldheims Walzer“), die 1986 seine Kandidatur unterstützten, um zu wissen, inwieweit der Antisemitismus hier durchaus salonfähig war.

Fragwürdige Kompromisse

Es war vor allem Nicolas Sarkozy, konservativer Präsident von 2007 bis 2012, der, ohne ein Bündnis einzugehen, gewisse Ideen der FN „aufsaugte“, um sie zu schwächen. Wir sehen das Ergebnis dieser Kompromisse, die am Ende auch von Macron fortgesetzt wurden. Der hat vor Kurzem ein Einwanderungsgesetz verabschiedet, das dem Identitätswahnsinn schmeichelt. Trotz seiner Versprechen sind die Rechtsextremen stärker als je zuvor. Gerade hat Macron das „Einwanderungswahlprogramm“ der linken Opposition verurteilt, ganz im Sinne der Rechtsextremen.

Übrigens: Der Kandidat der RN für den Ministerpräsidenten, Jordan Bardella, ist italienischer Herkunft. Niemand scheint sich bei der RN daran zu erinnern, dass bis in die 1970er-Jahre italienische Migranten einen schlechten Ruf in Frankreich hatten, weil sie „ihre“ Frauen zu eng kontrollierten und Jungfrauen heiraten wollten (in den 1930er-Jahren waren es polnische Arbeiter, die schief angeschaut wurden, weil sie zu religiös und „unter sich“ blieben). Die Zeit ist ein mächtiger Integrationsfaktor für Ankömmlinge. Freilich nicht der einzige.

Österreichs Erfahrung

Die österreichische Erfahrung der zwei Koalitionen mit den xenophoben Rechtspopulisten unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und später Sebastian Kurz sollte allen auf jeden Fall eine Warnung sein. Im Herbst 2002, nach vorgezogenen Parlamentswahlen, hatte Schüssel die FPÖ noch auf etwa zehn Prozent geschrumpft. Es hat allerdings nicht lang gedauert, die FPÖ hat den Tod von Jörg Haider und später „Ibiza“ gut überstanden. Vier Monate nach einem Spionageskandal zugunsten Russlands steht diese Partei, die rechter als die RN ist, an der Spitze der Umfragen. Und wurde wie die RN Nummer eins bei den Europawahlen vom 9. Juni.

Wähler dürften doch eher zum Schmied und nicht zum Schmiedl gehen. Es ist die Lektion, die uns eine zu versöhnliche Haltung gegenüber den Rechtspopulisten lehrt, in Frankreich wie in Österreich.

DIE AUTORIN Joëlle Stolz war Korrespondentin von „Le Monde“ in Wien – u. a. im Jahr 2000. Letztes Buch: „Projet Wotan“ (Seuil, 2023), über das unglaubliche Abenteuer eines deutschen Raketeningenieurs im Kalten Krieg.

