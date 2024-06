Wo die Kinder zwischen den Toten spielen

Die Caritas unternahm einen Lokalaugenschein in das jüngste Land der Welt – und eines der ärmsten.

Vor den Baracken hocken Frauen, Kinder spielen zwischen den Gräbern. Die Toten sind längst Alltag für sie, umweht von Staub und unter sengender Sonne. Der Hai-Malakal-Friedhof ist ein Schandmal, in unmittelbarer Nähe des Regierungsviertels in Juba mit seinen polierten Fassaden. Hunderte Menschen, vielleicht auch mehr, fanden im Zentrum der Hauptstadt des Südsudan Zuflucht vor einem Bürgerkrieg, der vor elf Jahren ausgebrochen war – zwei Jahre nach der Staatsgründung – und der immer wieder aufflammt.

Das jüngste Land der Erde, an der Schwelle zwischen Ost- und Zentralafrika, ist auch eines der ämsten. Die Mehrheit der elf Millionen Einwohner lebt „von der Hand in den Mund“, wie es ein Caritas-Mitarbeiter nach einem Lokalaugenschein beschreibt – vor allem in Juba, wo die Organisation mit einer Schulpatenschaft ein Projekt für die Kinder am Hai-Malakal-Friedhof unterstützt.

Euphorie bei Staatsgründung