Rangnick gegen Rechtsextremismus: Wenn Sport politisch wird

Ralf Rangnick warnte in der ZiB 2, dass man „gerade auf dem rechten Auge sehr wachsam sein“ müsse. Üblich ist das nicht, Sportprominenz hält sich in Österreich mit politischen Äußerungen vergleichsweise stark zurück.

In Frankreich positionierte sich jüngst Starstürmer Kylian Mbappé im Wahlkampf, gedeutet wurden seine Aussagen als Ansagen gegen den Rassemblement National von Marine Le Pen. Derlei ist kein Einzelfall in der internationalen Politik, in den USA etwa war Weltfußballerin Megan Rapinoe ausgewiesene Gegnerin von Donald Trump und stritt öffentlich mit dem früheren US-Präsidenten.

Vereinzelt verschlug es in Österreich zwar Ex-Sportler in die Politik, Ski-Olympiasieger Patrick Ortlieb saß für die FPÖ im Nationalrat, Ex-Teamgoalie Otto Konrad für das Team Stronach im Salzburger Landtag, die frühere Leichtathletin Kira Grünberg ist aktuell ÖVP-Abgeordnete, Ex-Weltmeister engagierte sich für die Türkisen. Dennoch haben politische Äußerungen aus dem Sport in Österreich keine Tradition, prominente Sportakteure exponieren sich – im Gegensatz zu anderen öffentlichen Personen – recht selten politisch.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick löste nun aber mit politischen Ansagen in einem „ZiB 2“-Interview allerhand Diskussionen aus: Der Deutsche rief auf dazu, gegen rechtsextreme Tendenzen in Europa aufzutreten – ohne explizit Parteien zu nennen. „Gerade die Geschichte unserer beiden Länder Österreich und Deutschland sollte uns Lehre genug sein“, sagte er. Die aktuellen Entwicklungen in den beiden Ländern könne man nicht gutheißen. „Gerade auf diesem rechten Auge müssen wir sehr, sehr wachsam sein.“

„Kultur des Nicht-Anstreifens“

Bloß: Warum positionieren sich Sportler so selten politisch? „Weil wir hier eine Kultur des Nicht-Anstreifens haben“, sagt Peter Filzmaier, Politikwissenschafter und Sport-Fan. Filzmaier meint, dass Sportler wohl „Sorge vor parteipolitischer Vereinnahmung“ hätten. Zudem würde man sich mit politischen Betätigungen just auf das Terrain einer Berufsgruppe mit schlechten Beliebtheitswerten begeben. Dabei wäre es für Filzmaier „wichtig, sich für gesellschaftspolitische Ziele einzusetzen“. Zumal die von Rangnick angesprochenen Werte, nämlich Völkerverständigung und die Ablehnung von Rassismus, in den Statuten der Verbände stünden. „Es ist einfach ein Unsinn, dass Sport unpolitisch sein soll“, so Filzmaier.

Umgekehrt gibt es freilich weniger Zurückhaltung: Erst diese Woche traten Kanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler nach dem Spiel gegen die Niederlande in der Kabine des Nationalteams auf, der ÖVP-Chef schoss sein Selfie mit den Kickern – und schaffte es damit auf Titelseiten. Fußball-Gratulationen von Politikern gehören derzeit ohnehin zum PR-Standardrepertoire von Politikern. Letztlich könne einer Regierung sportlicher Erfolg sogar nutzen, sagt Filzmaier: „Sport beeinflusst massiv die nationale Stimmungslage. Von einem großen Erfolg kann also indirekt auch ein Kanzler profitieren.“