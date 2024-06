Wiens Society traf sich auf dem Semmering

Um 1900 gab es für die Society die Flaniermeile vor dem Hotel Panhans wie zu Hause in Wien.

Am 3. Juli 1904 starb im Kurhaus Edlach an der Rax der zionistische Visionär und geistige Vorkämpfer des heutigen Staates Israel, Theodor Herzl, mit erst 44 Jahren. Die hektische Suche nach Fürsprechern seiner Idee quer durch Europa hatte sein Herzleiden verschlechtert. Hier, in Reichenau, hatte Herzl 1889 seine Braut Julie Naschauer geehelicht. Denn die Semmering-Sommerfrische war damals eine gute Gelegenheit für wohlhabende Familien – egal, ob christlich oder jüdisch –, geeignete Ehepartner auszuspähen. Ludwig Hirschfeld bezeichnete einmal die bekannte Flaniermeile namens Hochstraße vor dem Panhans als „Ringstraße am Semmering“.

Dieser Zauber ist dahin, auch wenn beherzte Hoteliers versuchen, der verwaisten Tourismusregion wieder Leben einzuhauchen. Auch Niederösterreichs Landeschefin steht hinter den Bemühungen und bat die frühere Direktorin des Jüdischen Museums der Stadt Wien, Danielle Spera, um einen Sammelband, der sich den einstigen Stammgästen jüdischen Glaubens widmet, die zum Großteil vertrieben, enteignet oder ermordet wurden.