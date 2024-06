Der Ukraine-Konflikt hatte dieser Aktie stark zugesetzt. Aber der Schock ist überwunden, und die Prognose ziemlich gut. Analysten raten, die Aktie zu kaufen, und glauben an eine Kursverdoppelung.

Ob eine Aktie als solider Wert zum langfristigen Anlegen in einem breit gestreuten Depot taugt oder als riskantes Spekulationsobjekt einzustufen ist, kann mitunter Ansichtssache sein. Bei manchen ist die Grenze fließend. So auch bei jenem Papier, das wir heute hier vorstellen bzw. an das wir achteinhalb Monate nach unserer Erstbesprechung wieder erinnern wollen. Seit damals hat es um knapp 37 Prozent zugelegt, bis zum letzten Zwischenhoch Mitte Mai waren es sogar über 50 Prozent. Und es könnte weiter zur Geldvermehrung beitragen, wie Experten meinen.