Gericht berät über Rückholung von Salzburger IS-Anhängerin

Gegen den ersten ablehnenden Bescheid des Außenamts wurde Beschwerde eingelegt. Eine Rückholung von Maria G. und ihren Kindern sei laut einem Experten bei politischem Willen „relativ einfach“.



Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) beschäftigt sich am Freitag mit dem Fall der Salzburger IS-Anhängerin Maria G. und ihren zwei minderjährigen Söhnen, denen das österreichische Außenministerium eine Rückholung aus einem Gefangenenlager in einem kurdisch kontrollierten Teil im Norden Syriens verweigert hat. Gegen diesen ablehnenden Bescheid des Ministeriums hat die Rechtsanwältin der Familie G. Beschwerde eingelegt, über die nunmehr entschieden werden muss.

„Wir erachten die Ermessensentscheidung des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMeiA) für rechtswidrig - dies gilt insbesondere für die beiden Söhne von G.“, erklärte Anwältin Doris Hawelka, die in einer anfänglichen Erklärung von einem „schrecklichen Jahrestag“ sprach. Am 28. Juni 2014 sei Maria G. am Salzburger Flughafen in ein Flugzeug Richtung Türkei gestiegen. G. sei damals nur 17 Jahre alt gewesen und es hätte der Minderjährigen somit gar nicht möglich sein sollen, ohne Zustimmung der Eltern auszureisen.

Rückkehrausweis schon 2023 abgelehnt

Die Reise G.s führte jedenfalls dann weiter nach Syrien, wo sie sich der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) angeschlossen haben soll und auch zwei Kinder zur Welt brachte. 2019 wurde sie im Zuge von Kampfhandlungen gegen den IS gefangen genommen, seit September 2020 befindet sich im Lager Roj. G.s Antrag beim Außenministerium auf Herbeiführung der Rückführung nach Österreich nach dem Konsulargesetz sowie auf Ausstellung eines Rückkehrausweises wurde 2023 abgelehnt, ein rechtlich anfechtbarer Bescheid jedoch erst nach Einschaltung vom Bundesverwaltungsgericht im Oktober 2023 ausgestellt.

Das Außenministerium beharrte auch am Freitag auf seiner Entscheidung: Eine für das Ministerium agierende Mitarbeiterin der österreichischen Finanzprokuratur - die Institution vertritt die Republik Österreich traditionell als Anwalt - wies auf die freiwillige Ausreise von G. trotz Reisewarnung hin. Über manche Details wollte sie dabei nur in Bezug auf einen fünfseitigen und nichtklassifizierten Bericht der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) sprechen, über den am Freitag zwei Mal nur unter der Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt wurde. Die Rückführung selbst sei keine Aufgabe des Ministeriums und bei einer möglichen Hilfeleistung sei die Sicherheit des Personals der Konsularbehörden zu berücksichtigen. Für Syrien bestehe jedoch weiterhin die höchste Reisewarnungsstufe 6. Trotz dieser Sicherheitsrisiken machte die Vertreterin der Finanzprokuratur aber deutlich, dass das Außenministerium versuchen könnte, bei einer Evakuierung der Kinder Hilfe zu leisten.

Rückholung der Söhne allein keine Option

Eine Rückholung der Söhne ohne sie selbst komme jedoch für Maria G. nicht in Frage, erzählten die Eltern der Salzburgerin, die am Freitag als Zeugen befragt wurden. Mit ihrer Familie kommuniziert G. sporadisch per Audiobotschaften auf WhatsApp, sagten die Eltern. Zuletzt habe es vor etwa drei Wochen einen diesbezüglichen Kontakt gegeben.

Die Mutter erzählte dabei über die schwierige Kindheit von Maria, die als Zwölfjährige durch einen Unfall in einem Vergnügungspark schwer traumatisiert worden sei und anschließend jahrelang in psychologischer Betreuung gewesen sei. Über eine Familientherapeutin habe G. einen Flüchtling aus Somalia kennengelernt, sei sie mit dem Islam in Kontakt gekommen und sei im Dezember 2013 konvertiert. Die Rede war auch von vereinzelten Moschee-Besuchen in Salzburg. Die Umstände im Zeltlager Roj beschrieben G.s Eltern als schwierig, insbesondere in Bezug auf die medizinische Versorgung sowie die Situation der zwei kleinen Söhne.

Politischer Wille für Rückführung fehlt

„Mein Eindruck von ihr war, dass sie sehr verschüchtert und ein bisschen verzweifelt gewirkt hat“, beschrieb am Freitagabend der per Videokonferenz einvernommene Politikwissenschafter Thomas Schmidinger eine Begegnung mit Maria G. im Jahr 2022. Ihr Hauptaugenmerk sei auf die Kinder gerichtet gewesen. G. mache sich Sorgen, dass ihre Kinder im Camp verrohten und keine Schule besuchen könnten, und wolle nach Österreich zurückkommen. Sie sei sich dabei bewusst, dass sie in ihrer Heimat ein Strafverfahren im Zusammenhang mit Vorwürfen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation erwartet. In Roj, das Schmidinger auch als „Internierungslager“ bezeichnete, befänden sie und ihre Söhne sich in einem haftähnlichen Zustand, dessen Ende nicht absehbar sei. „Sie sitzt da lieber in Österreich in Haft und weiß, wann die Haft zu Ende ist“, erklärte der auf die Region spezialisierte Experte.

Eine Rückführung von G. und ihren Kindern wäre relativ einfach, wenn es den politischen Willen dazu geben würde. „Die Person muss vom jeweiligen Außenministerium angefordert werden und von einer befugten Delegation dieses Staates entgegengenommen werden“, erzählte Schmidinger. Die meisten europäischen Staaten hätten derartiges schon gemacht, auch würden die vor Ort präsente US-Truppen anbieten, die physische Rückführung für andere Staaten durchzuführen. In Bezug auf Maria G. und ihre Kinder bedürfte es dazu freilich eines offiziellen Ansuchens des österreichischen Außenministeriums. (APA)