Eliška Bartek: Republikflucht im Kofferraum

Atemlos erzählt Eliška Bartek in loser chronologischer Reihenfolge aus ihrem turbulenten Leben.

Die 18-jährige Eliška befindet sich in einer psychiatrischen Anstalt in Prag, sie hat versucht, sich mit Tabletten das Leben zu nehmen. Irgendetwas ist passiert, was, das erfährt man erst am Ende des Romans „Und vor mir ein ganzes Leben“. Außer dass es ihr „nicht mehr gefiel in dieser Welt, vor allem nervten mich meine Eltern“ gibt es keine Hinweise. Aber wen nerven in diesem Alter die Eltern nicht? Drei Jahre später, 1972, gelingt Eliška die Republikflucht im doppelten Boden eines Kofferraums. Der Fahrer des Wagens ist ihr Liebhaber aus Bayern, den sie sich zu diesem Zweck gesucht hat.

Atemlos und ein wenig sprunghaft erzählt Eliška Bartek in loser chronologischer Reihenfolge aus ihrem Leben: von ihrer Anstrengung, eine gute Ausbildung zu machen, sich im Westen zurechtzufinden und ihren Männerbekanntschaften, die sie manchmal hindern am Weiterkommen, ihr manchmal aber auch helfen. Mittel zum Zweck sind sie oft, hin und wieder verliebt sie sich aber tatsächlich, und einmal wird sie von rasender Leidenschaft überwältigt und heiratet einen wunderschönen Montenegriner, der leider ein Kleinkrimineller ist und sie in der Nacht vor der Hochzeit schlägt. Ihre künstlerischen Ambitionen lebt sie erst später aus – es ist der spannende Bericht einer Frau, die sich aus prekären Situationen oft wie Münchhausen am eigenen Schopf herauszieht.