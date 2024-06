Als die beiden Politiker 2020 erstmals gegeneinander antraten, waren die Zuseherquoten um einiges höher. Denn: Biden und Trump hängten mit ihrem Auftritt diverse Sportereignisse ab.

Das erste Fernsehduell zwischen Joe Biden und Donald Trump vor der heurigen Präsidentschaftswahl in den USA haben deutlich weniger Menschen gesehen als jenes vor vier Jahren. 47,9 Millionen Menschen schalteten auf allen Kanälen ein, wie der Sender CNN, bei dem die Debatte stattfand, am Freitag mitteilte. Als die beiden Politiker am 29. September 2020 erstmals gegeneinander angetreten waren, hatten noch 73,1 Millionen Menschen zugeschaut.

Trotz eines Rückgangs von 35 Prozent sei es die höchste Zuschauerzahl in diesem Jahr abseits von Sportereignissen gewesen. Das Marktforschungsunternehmen Nielsen gab die Zuschauerzahl bei den US-Sendern mit 51,3 Millionen etwas höher an als CNN. Der Sender bot anderen Kanälen an, die Übertragung des Duells zu übernehmen, was alle großen US-Sendergruppen taten.

Kraftloser Eindruck

Der Demokrat Biden hatte bei dem TV-Duell gegen seinen republikanischen Herausforderer Trump einen kraftlosen Eindruck gemacht und war immer wieder ins Stottern und Stocken geraten. In einer CNN-Umfrage sahen 67 Prozent der Zuschauer den früheren Präsidenten Trump als Gewinner des Duells. Bei den Demokraten löste das Fernsehduell große Beunruhigung aus.

(APA/dpa)