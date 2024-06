„Wer geht heute schon gern aktiv in die Politik?“

Ich kannte die Länder damals schon recht gut. Ich bin in Oberösterreich aufgewachsen und hatte einen Schulfreund, der aus Tschechien stammte. Wir sind oft gemeinsam in seine Heimat gefahren, um seine Verwandten zu besuchen. Später hatten meine Frau und ich Freunde in Ungarn, wir haben auch viele unserer Urlaube in Osteuropa verbracht. Ich wusste also, dass es trotz der politischen Unterschiede eine ähnliche Mentalität gibt, und ich kannte viele Orte. Und als sich für die Versicherung im Herbst 1990 die Chance ergab, in Tschechien eine Versicherung mitzugründen – die erste private wohlgemerkt –, waren wir dabei. Zunächst haben wir uns an einer lokalen Gesellschaft beteiligt und unsere Anteile dann sukzessive erhöht.