Österreichs Banken und ihr Hang zum Risiko

Heimische Banken stechen im europäischen Vergleich immer wieder mit ihrer Praxis bei Kreditvergaben hervor. Warum ist das so?

Man kann es drehen und wenden wie man will, in Österreich gilt: In der Veranlagung konservativ, in der Kreditfinanzierung spekulativ. Das hat sich erst dieser Tage wieder gezeigt, als die Oesterreichische Nationalbank ihren neuesten Bericht zur heimischen Finanzmarktstabilität präsentierte. Da fiel auf: Im Bereich der bisweilen durchaus problembehafteten Gewerbeimmobilienfinanzierung stechen Österreichs Banken im Vergleich zum Rest Europas deutlich hervor. Das ist allerdings nicht zum ersten Mal so. Auch der hohe Anteil an variablen Krediten ist im europäischen Vergleich ungewöhnlich, ebenso wie es vor vielen Jahren die ausufernden Fremdwährungskredite waren. Doch woran liegt das? Eine Einordnung.