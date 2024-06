Fußgänger attackiert in Linz E-Scooter-Fahrer mit Messer

Ein 65-Jähriger wurde festgenommen. Er gab an, sich über die vielen Radfahrer, die illegal auf Gehsteigen unterwegs seien, geärgert zu haben. Er wollte ihnen aber „maximal nur einen Kratzer“ zufügen.

Ein Fußgänger hat am Freitag in Linz einen Lenker eines E-Scooters mit einem 20 Zentimeter langen Messer attackiert. Der bisher unbekannte Rollerfahrer blieb unverletzt, er konnte ausweichen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Der 65-jährige, gehbeeinträchtigte Linzer gab an, er sei verärgert über die vielen Radfahrer, die illegal auf Gehsteigen unterwegs seien, er wolle ihnen aber „maximal nur einen Kratzer“ zufügen.

Der Vorfall ereignete sich um 10.30 Uhr in der Linzer Hafenstraße. Der Einheimische hatte noch gegenüber den Beamten erklärt, er werde erneut Rad- und Rollerfahrer auf Gehsteigen attackieren, falls die Polizei nicht verstärkt diese Personen kontrolliere. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt gebracht. (APA)