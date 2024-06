16. Diversity Ball mit Rednex als Hauptact

Am Mittwochabend wurde im Wien Museum das Programm des „Balls der Vielfalt“ präsentiert, der am 7. September im Wiener Rathaus über die Bühne geht.

Mit „Cotton Eye Joe“ und „Old Pop in an Oak“ feierte sie Mitte der 1990er-Jahre weltweit große Charterfolge, am 7. September wird die schwedische Band Rednex beim 16. Diversity Ball im Wiener Rathaus auftreten. Einer von vielen Höhepunkten des Balls, dessen Programm am Mittwochabend im Wien Museum von Gründerin und Organisatorin Monika Haider präsentiert wurde.

Weitere Gäste werden unter anderem Musicalstar Drew Sarich alias Hedwig, der Schmusechor, die DEAF-Performerin Susan­ne Kermer und die österreichische Sängerin Missy May sein.

Mode-Vorgeschmack

Bei der Programmpräsentation wurden auch einige Ball-Outfits vorgestellt – und zwar im Zuge einer Modeschau mit Prominenten wie etwa der Kabarettistin Steffi Stankovic, GNTM-Gewinnerin 2022 Lou-Anne Gleissenebner (Foto), Künstler Ken Krüger, Moderatorin Amira Awad und Ex-Skistar Elisabeth „Lizz“ Görgl. Bekanntermaßen ist beim Diversity Ball Inklusion allgegenwärtig: So kann an der UnStillBar in Gebärdensprache bestellt werden. In der DunkelBar schenken blinde und sehbehinderte Jugendliche Getränke aus. Über die Event-App „Dabei App“ in Kooperation mit W24 haben die Gäste Zugriff auf digitale Speise- und Getränkekarten sowie eine digitale Orientierungskarte mit dem detaillierten Ballprogramm aller Dancefloors. Erstmals wird in diesem Jahr im Zuge eines Gala-Dinners vor rund 300 Gästen im Festsaal des Wiener Rathauses der „Preis der Vielfalt“ vergeben. In vier Kategorien soll das Engagement in den Bereichen Vielfalt, Diversität und Inklusion gewürdigt werden – von Unternehmen über gemeinnützige Organisationen bis hin zu Einzelpersonen.

Gesamtkunstwerk

Präsentiert wurde am Mittwoch auch das Werk des Künstlers Sasha Knezevic. Er kreierte nämlich aus Zeichnungen von verschiedenen bekannten Botschaftern des Divesity Ball ein großes Bild. Ende ­August wird es bei einer Online-Auktion über das Auktionshaus Dorotheum versteigert und beim 16. Diversity Ball dem neuen Besitzer übergeben. (kb)

Tickets: www.diversityball.at