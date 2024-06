Auf nach Sydney!

Wäre ich quer durch die Kontinente marschiert, wäre ich jetzt schon in Australien. Beeindruckend? Na ja.

Wenn Sie diese Zeilen lesen, bin ich, pünktlich zu Ferienbeginn, vor den Toren Sydneys angekommen. Also theoretisch. Denn mein Schrittzähler am Handy hat herausgefunden, dass ich so viele Schritte absolviert habe, dass ich, wäre ich nicht vorrangig auf den meist gleichen Alltagspfaden durch Wien gelatscht, sondern direttissimo quer durch die Kontinente und über das Meer spaziert, nun beinahe die australische Metropole erreicht hätte.

Nur noch 3,2 Kilometer trennen Sydney und mich, eine Petitesse im Vergleich zu den Abertausenden Kilometern, die ich schon gegangen bin. Ziemlich beeindruckend, oder?

Noch beeindruckender (und aussagekräftiger) wäre es freilich, würde mir die App auch verraten, in welchem Zeitraum ich diese Myriade an Schritten gegangen bin. Ich selbst weiß leider nicht mehr, wann ich die App installiert habe. Auch nicht, wann sie damit begonnen hat, diese meine täglichen Schritte auf eine Strecke nach Australien hochzurechnen. Innerhalb einiger Monate wäre das ziemlich rekordverdächtig, innerhalb von, sagen wir, zehn Jahren vielleicht weniger. (Die Wahrheit wird irgendwo dazwischenliegen, Anfang Juni war ich jedenfalls noch so an die 90 Kilometer entfernt.)

„Viermal wirksamer“

Überhaupt fehlt bei derartigen Zahlenwerten, die so imposant klingen, oft der nicht ganz unwesentliche Kontext, ohne den die Zahl eigentlich nichts aussagt. Ein Gesichtsserum zum Beispiel wirbt damit, dass es „viermal wirksamer“ sei. Als was? Als gar keine Pflege? Als andere Seren? Schwierig.

Nicht ganz unproblematisch ist auch die Aussage auf Windelpackungen, dass diese „bis zu 100 % Auslaufschutz“ bieten. Wer ein Baby großgezogen hat oder dies gerade tut, weiß: Der Unterschied, ob eine Windel zu „100 %“ sicher ist oder nur „bis zu 100 %“, ist durchaus gewaltig.

Für die bevorstehenden Ferien jedenfalls allen eine „100 %“ schöne Zeit und eine Hitze die „zehnmal erträglicher“ ist. In diesem Sinn: schönen Urlaub, in Sydney oder anderswo!

