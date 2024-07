Norbert Haslacher: Unser Geschäftsmodell ist ja so, dass die Kunden in der Regel Behörden oder behördennahe Organisationen sind, die nationale sicherheitskritische Infrastrukturen betreiben. Und diese sind von makroökonomischen Einflüssen relativ unabhängig, weil diese Infrastruktur immer laufen muss. Bei uns ist das Wachstum also intakt. Wir hatten im Vorjahr das erste Mal einen Auftragseingang von einer halben Milliarde Euro. Denn drei Megatrends sind bei unserem Geschäft entscheidende Treiber. Erstens steigt das Sicherheitsbedürfnis weltweit. Zweitens erhöht sich auch das Mobilitätsbedürfnis. Denn selbst wenn es in Europa aufgrund der CO 2 -Diskussion im Flugbereich vielleicht etwas weniger Mobilität gibt, wird das in Asien oder den USA zehnfach aufgeholt. Allein in Asien sollen in den nächsten zehn Jahren 300 neue Flughäfen entstehen. Und das dritte ist die Technologie, vor allem bei der Flugsicherung. Hier versuchen die großen Hubs in Asien oder im Nahen Osten mehr Durchsatz auf dem gleichen Raum zu schaffen. Dafür brauchen sie mehr Digitalisierung und Automatisierung. Und daher sind wir in den letzten Jahren doppelt so schnell wie der Markt gewachsen.