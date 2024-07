Ab ins Wasser: Weitere Strände, Stiegen, Stege für die Neue Donau

Von Arena Beach bis Pier 22: In Wien wurden die kostenlosen Wasserzugänge vor allem an der Neuen Donau weiter ausgebaut.

Wien bemüht sich bekanntlich, Wasserzugänge in die Neue Donau und Alte Donau auszubauen. Waren es im Vorjahr in erster Linie Badestege an der Alten Donau (U6 Station Neue Donau) kann die Stadt heuer mit einem neuen Strand aufwarten. 20 Minuten zu Fuß von der Station Kaisermühlen VIC (am besten mit dem Fahrrad) gibt es nun den Sandstrand „Arena Beach“.

Viel Sand

Den etwas gladiatorisch anmutenden Namen hat der Badeplatz, den man eigentlich als Kaisermühlenbucht kennt, seiner amphitheaterähnlichen Bauweise zu verdanken. Nun wurde die Arena mit Sand vollgeschüttet, während die „Sitzplätze“ begrünt und mit Bäumen bepflanzt wurden.

Springen oder Stufen steigen muss man dafür beim Pier 22, dem neu gebauten Teil der Sunken City, der eben eröffnet wurde. Eine riesige Badeplattform aus Holz mit mehreren Leitern ziert seither den nördlichen Teil des Geländes.

Stufen in die Neue Donau und ein mit Steinen abgeschlossener Flachwasserbereich für Kinder lässt gemütlicher ins Wasser steigen. Auf den Liegenetzen lässt es sich, sofern sie frei sind, gut abtropfen.

Wer lieber außerhalb der Stadt badet, der sollte in den Alten Donauarm bei Greifenstein eintauchen oder sich ins Tullner Aubad trauen.