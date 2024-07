Wassersportlich: Surfen mit dem Wakeboard, Wing oder Segel

Rund um den Vienna City Beach Club hat sich ein Mekka für Wassersportler entwickelt.

In den vergangenen Jahren hat sich die südliche Neue Donau beim Vienna City Beach Club (U2 Donaustadtbrücke) in so etwas wie ein Mini-Mekka für Wassersportler entwickelt. Erstens gibt es dort den Wakeboard-Lift Wien (wakeboardlift.at), der Einsteigerkurse für 8- bis 99-Jährige anbieten. Zweitens mit Boat2Sail (boats2sail.com) auch eine Anlaufstelle für Menschen, die sich nach der Arbeit oder an freien Tagen ein Stand-up-Paddle-Board oder Einser- oder Zweier-Kajaks ausborgen wollen.

Etwas sportlicher – für den Sommer ideal – sind die dort abgehaltenen Windsurfkurse. Für Kinder gibt es Fünf-Tages-Feriencamps, für Erwachsene Schnupper- und Grundkurse. Neu an dem Standort sind die Wingsurf-Kurse von Salty Lake (saltylake.at).

Hierfür hat man anstatt eines Windsurf­segels eine Art Schirm in der Hand, mit dem man bereits bei wenig Wind über die Neue Donau gleiten kann. Schnupper- und Einsteigerkurse sind hier theoretisch täglich möglich, allerdings nur telefonisch (0660 4975673) oder per E-Mail ( wien@saltylake.at) buchbar, da Betreiber Mario Lach die Kurstermine abhängig vom Wind vereinbart.