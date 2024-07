Dividendenbesteuerung: Viel Ärger mit der Quellensteuer

Auch bei deutschen Aktien fällt mehr Quellensteuer auf Dividenden an, als in Österreich angerechnet wird.

Auch bei deutschen Aktien fällt mehr Quellensteuer auf Dividenden an, als in Österreich angerechnet wird. Reuters / Kai Pfaffenbach

Im Ausland lukrierte Dividenden werden oft zweifach besteuert, den Staaten verschafft das ein „Körberlgeld“. Innerhalb der EU soll sich das ändern – doch der Countdown dauert noch Jahre.

Wien. Wer in Aktien investiert, hofft meist vor allem auf Kursgewinne. Aber auch Dividenden können wichtig für die Gesamtrendite sein – sofern sie tatsächlich beim Investor ankommen. Bei ausländischen Aktien wird man da mitunter enttäuscht. Denn die Steuern auf Gewinnausschüttungen ausländischer Unternehmen sind in Summe oft deutlich höher als bei österreichischen Anteilsscheinen.

Das liegt an der Quellensteuer, die im jeweiligen Land eingehoben und in Österreich oft nur teilweise auf die Kapitalertragsteuer angerechnet wird. Worauf kommt es an?