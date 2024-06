Doppelte Niederlage für das Teheraner Regime

Bei der Präsidentenwahl im Iran geht Reformer Peseschkian als Spitzenreiter in die Stichwahl am kommenden Freitag.

Der Tag der Präsidentenwahl im Iran sei „ein Tag der Freude und des Glücks“, erklärte Revolutionsführer Ali Khamenei bei der Stimmabgabe am Freitag. Seine Regierung veröffentlichte dazu Videos von lächelnden Wählern in langen Schlangen vor den Wahllokalen. Doch Khameneis Freude währte nicht lange. Der Regimechef kassierte bei der Wahl eine doppelte Niederlage, wie sich bei der Stimmauszählung am Samstag herausstellte: Die meisten Wähler votierten für den Reformer Massud Peseschkian statt für den Khamenei-Schützling Said Dschalili. Die Wahlbeteiligung sank trotz aller Appelle von Khamenei auf einen neuen historischen Tiefstand.

Schlappe für Khamenei