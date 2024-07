Gartengestaltung: Dicht an dicht für Bequeme

Ein sorgfältig geplanter, den lokalen Gegebenheiten angepasster und vor allem in satter Dichte bepflanzter Garten macht deutlich weniger Arbeit als jeder Rasen. Der möglicherweise größte Fehler besteht darin, nicht zu klotzen, sondern zu kleckern.

Tatsächlich kann man im Garten weitgehend auf Rasen verzichten und viel Arbeit sparen. Die Voraussetzung dafür ist die Wahl der richtigen Pflanzen für den jeweiligen Standort, und das in Kombination mit einer kritischen Dichte, die auf keinen Fall unterschritten werden sollte.

Pflanzen Sie unbedingt dicht an dicht. Überlegen Sie die optische Nachbarschaft hinsichtlich Blattform, Blütenfarbe und Pflanzenhöhe. Eine sorgfältige Planung führt recht schnell zum Erfolg, und ein gut eingewachsenes Beet, bepflanzt mit mehrjährigen Stauden und gegebenenfalls ein paar beschattenden Ziersträuchern dazwischen, macht wirklich deutlich weniger Arbeit, als man anfangs denkt.

Stauden sind pflegeleicht

Es gibt unendlich viele pflegeleichte Staudenpflanzen, um die man sich kaum kümmern muss, die einander stützen und den Boden beschatten, sodass nur notfalls gegossen werden muss. Nur ein empfehlenswertes Beispiel dafür ist die Spornblume Centranthus. Sie blüht in Weiß, in Rosa, in Korallen­rot, und das monatelang. Sie sät sich mächtig aus, wenn man ihr das gestattet, und sie kommt als Tiefwurzlerin auch an sehr trockenen Stellen ausgezeichnet über die Runden.

Wer beispielsweise Natursteinmauern, Abhänge oder andere schwierige Zonen überwachsen und mit fröhlichem Farbenspiel bestückt sehen will, besorgt sich bei jemandem Ableger, was einfach ist, denn die Spornblume liefert ständig Nachwuchs.

Der lässt sich in seinem ersten Jahr tadellos mit zwei Fingern aus der Erde ziehen und andernorts einsetzen. In welcher Farbe die Pflanze blühen wird, und das schon in der ersten Saison, ist zwar ungewiss, doch ein bisschen Experimentierfreude hat im Garten noch nie geschadet. Die Pflanze ist mehrjährig und muss nur im Frühling zurückgeschnitten werden.