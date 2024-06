Die Ersatzkandidatin: Könnte Kamala Harris die Demokraten retten?

Nach dem TV-Auftritt von US-Präsident Biden richten sich alle Augen auf seine Stellvertreterin: Kamala Harris.

Wo war Kamala Harris in jenen 24 Stunden, in denen sich die Präsidentschaftskandidatur Joe Bidens in Luft aufzulösen drohte?

Spenden sammeln.

Zuerst in Utah, dann in Hollywood. Seit Donnerstagabend hatte Harris gut ein halbes Dutzend Mal jene Sätze wiederholt: Biden hätte einen „langsamen Start“ bei der TV-Debatte gegen seinen republikanischen Herausforderer, Ex-Präsident Donald Trump, hingelegt. Der Schluss sei aber stark gewesen. Slow start, strong finish.