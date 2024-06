Der Kunstmarkt geht auf Sommerfrische

„Singularity (Sabal)“ von Marc Quinn ist derzeit in den Londoner Kew Gardens zu sehen und kann über Christie’s online gekauft werden. Christie‘s Images Ltd. 2024

Sommerpause am Kunstmarkt war einmal. Wenn die Reichen in ihre Sommerresidenzen übersiedeln, versuchen Messen und Auktionshäuser ihr Glück in Saint-Tropez und Monaco oder verlagern ihr Angebot ins Internet.

Die Zeiten, in denen der Kunstmarkt nach der Art Basel im Juni die Rollos hinunterließ und in Sommerfrische ging, sind lange vorbei. Zwar kehrt an den angestammten Kunstmarktzentren wie London, New York oder Paris während der Ferienzeit tatsächlich etwas Ruhe ein, Geschäfte werden aber dennoch gemacht und zwar bevorzugt an den Urlaubsdestinationen der Reichen. Die typischen Destinationen sind Monaco, die französische Riviera und in den USA die Hamptons. Alternativ verlagert man die Angebote ins Internet, wie es Christie’s mit seiner Skulpturenverkaufsausstellung macht.