Schwer verletzt: Tiroler versuchte, Wühlmaus-Loch zu sprengen

Der 35-Jährige stellte sich auf ein Brett, unter dem ein Pyrotechnikartikel in einem Wühlmausloch explodierte. Er wurde mit schweren Verletzungen am rechten Fuß ins Krankenhaus gebracht.

Ein Tiroler hat sich am Samstagabend schwer verletzt, als er Wühlmäusen im Garten seines Hauses beseitigen wollte. Der 35-Jährige habe gegen 22.05 Uhr in Wiesing (Bezirk Schwaz) seinen Fuß auf ein Brett gestellt, unter dem ein Pyrotechnikartikel in einem Wühlmausloch explodierte, berichtete die Landespolizeidirektion Tirol. Die Rettung habe ihn mit schweren Verletzungen am rechten Fuß ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht.

Der Mann hatte den Böller unbekannter Kategorie in das Loch gelegt und gezündet sowie mit Erde bedeckt, gab die Polizei die Angaben des 35-Jährigen wieder. Zusätzlich habe er ein Brett auf das Erdloch gelegt und es mit seinem rechten Fuß beschwert. (APA)