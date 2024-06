„Verstehe die Bedenken“: Biden will trotz TV-Debakels weitermachen

Nach dem schlechten TV-Auftritt des US-Präsidenten werden Stimmen laut, die seinen Rücktritt fordern. Er selbst will davon nichts wissen: „Ich hatte keinen großartigen Abend, aber ich werde noch härter kämpfen.“

US-Präsident Joe Biden setzt nach seinem schlechten Abschneiden im TV-Duell mit seinem republikanischen Herausforderer Donald Trump und den in der Folge aufgekommenen Rücktrittsaufforderungen seinen Wahlkampf fort. „Um seinem Land zu dienen, sollte Präsident Biden aus dem Rennen aussteigen“, schrieb etwa die renommierte „New York Times“. Er werde seine Kandidatur nicht zurücklegen, hielt der 81-Jährige fest, während er in New Jersey und den Hamptons nahe New York Spenden für den Wahlkampf sammelte. „Ich verstehe die Bedenken nach der Debatte“, gestand Biden zwar ein. „Ich hatte keinen großartigen Abend, aber ich werde noch härter kämpfen“, betonte er.

„Je früher Trump die Bühne verlässt, desto besser“

„Bei der Debatte gab es nur eine Person, die es nicht verdient, als Präsidentschaftskandidat anzutreten. Je früher Trump die Bühne verlässt, desto besser wird es dem Land gehen“, hieß es in einer E-Mail von Bidens Wahlkampfteam an Parteianhänger. Die Daten würden zeigen, dass das Duell nichts an der Wahrnehmung der amerikanischen Bevölkerung geändert habe. „Joe Biden wird der Kandidat der Demokraten sein, Punkt“, hieß es in einem andrem Text. Eine „Bettnässer-Brigade“ würde Biden zum Rückzug auffordern.

Biden reiste am Samstagabend nach Camp David, dies ist der Landsitz von US-Präsidenten nahe Washington. Dort wolle Biden die Zukunft seines Wahlkampfs mit der Familie besprechen, berichtete der Sender NBC. Das Weiße Haus wies das zurück. Der Ansatz des Berichts sei nicht korrekt. Die Regierungszentrale betonte, dass der Trip bereits vor der Debatte geplant gewesen sei.

(Red./APA/dpa/Reuters)