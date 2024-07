Im Gelben Trikot gegen Le Pen

Kylian Mbappé und Co sollen es gegen Frankreichs Rechtspopulisten richten. Bisher siegt - wie bei Macron - die Ästhetik über dem Elan. Bei der Tour de France läuft es indes schon runder.

Mon dieu! Was für ein Malheur! Und nun, Emmanuel Macron? Frankreichs Präsident hat vor der ersten Runde der Parlamentswahl auf die Strahlkraft seines Maskenmanns vertraut, auf Kylian Mbappé und seinen Appell gegen den Extremismus – in erster Linie gegen den Rechtspopulismus der Marke Le Pen. Nun steht die Ultrarechte im Vorhof der Macht. Weit haben es die Le-Penisten gebracht.

Und Frankreichs Welt- und Vizeweltmeister der Macron-Ära? Begnügen sich wie Macron mit Ästhetik. Der Esprit von Antoine Griezmann und Co. zeigt sich nur in Spurenelementen. Zu viel „L’art pour l’art“, zu wenig Elan bei den „Les Bleus“. Just gegen Belgien gilt es, im Achtelfinale in L’Allemagne neuen Schwung zu holen. Die „Roten Teufel“ um Kevin De Bruyne alias Tintin (Tim und Struppi) und Lukaku haben bis dato auch noch nicht Feuer gefangen.

Vielleicht sollten sich Didier Deschamps und seine Truppe an der Rhetorik Ralf Rangnicks gegen ultrarechts aufrichten. Mit 66 fängt er erst so richtig an. Sollten sie es nicht schaffen, gegen die radikale Rechte zu mobilisieren, bleibt als letzte Hoffnung des Anti-Le-Pen-Lagers nur das zweite große Sportspektakel. Seit dem Wochenende rollt die Tour de France – ja! – durch Italien, ab Dienstag durch Frankreich. Ein gelbes Trikot musste her gegen das Duo Le Pen & Bardella und die Gelbwesten, die als Etappensieger in die zweite Runde am Sonntag starten. Et voilà: Beim Tour-Start lag Romain Bardet in der Fellini-Stadt Rimini voran.

