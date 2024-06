Musik unterwegs (fast) wie früher

Der Fiio CP13 erinnert optisch an die Walkmen der ersten Generation und ist nun in den vier Farbvarianten, Rot/Silber, Weiß/Schwarz, Hellblau/Weiß und Metallic verfügbar.

Der Fiio CP13 erinnert optisch an die Walkmen der ersten Generation und ist nun in den vier Farbvarianten, Rot/Silber, Weiß/Schwarz, Hellblau/Weiß und Metallic verfügbar. Fiio

Fiio lässt mit dem CP13 das Walkman-Feeling vergangener Tage wieder aufleben. Allerdings hätten die Entwickler die Vorbilder genauer studieren oder sich von Zeitzeugen beraten lassen sollen.

Zugegeben, ganz so einen Höhenflug wie die Schallplatte erlebt die Kassette nicht. Dennoch ist es wieder hip, Alben auch auf Kassette herauszubringen, und folglich werden auch wieder Walkmen angeboten.

Etwa der im Vorjahr von Fiio vorgestellte CP13, der nun in weiteren Farben erhältlich ist. Das kantige Design des CP13 ist unverkennbar eine Hommage an den Ur-Walkman von Sony. Dass die Nachfolger rasch abgerundete Kanten bekamen, um besser in Taschen zu passen, wird ignoriert. Mit stolzen 310 Gramm wiegt der CP13 zwar weniger als sein Urahn, die nachfolgenden Generationen waren aber merklich leichter.

Purismus ist das Motto der Ausstattung. So wird sowohl auf damalige Extras wie Aufnahmefunktion oder Radio als auch auf moderne Annehmlichkeiten wie Bluetooth verzichtet, wobei Letzteres angesichts des heutigen Kopfhörerangebots etwas schmerzt.

Das kantige Design des in verschiedenen Farben erhältlichen Fiio CP13 ist klassisch – Ergonomie ist da zweitrangig. Fiio

Obwohl (gerade noch) Hemdtaschenformat machen es Form, Gewicht und Dicke des CP13 schwierig, ihn einzustecken. Die logische Lösung wäre ein (damals nicht unüblicher) Gürtelclip. Insbesondere, da ein Walkman heutzutage ein Lifestyle-Statement ist und die Besitzer sich wohl gern damit zeigen. Der Gürtelclip geht im Alltag am meisten ab, auch der optionalen Schutzhülle fehlt die Gürtelschlaufe. Eine Abkehr von der Tradition ist der Drehregler für die Lautstärke. Beim ersten Test wird rasch klar, warum stattdessen anno dazumal Schiebe- oder „vertikal“ versenkte Drehregler üblich waren. Die konnte man mit einem Daumen bedienen – im Gegensatz zum Fiio-Regler.

Last, but not least geht das Kassettenfach schwer auf – damals gab’s oft eine Eject-Taste. Bezüglich Ausstattung und Praxistauglichkeit lässt der 130 Euro teure Fiio also noch Luft nach oben, und man hat nicht das Gefühl, dass ihn einer der Entwickler auch mal mobil genutzt hat.

Positiv ist das solide Metallgehäuse, und der Gleichlauf, der auch durch (übliche) Bewegungen nicht merklich aus dem Tritt kommt. Besonderheit: Die Geschwindigkeit (ab Werk zu hoch, fällt aber nicht auf) und der Azimuth (Tonkopfjustierung) sind selbst einstellbar. YouTube zeigt, wie.

Kassettenklang

Und wie klingt er nun? Nun ja: Druckvoller Tiefbass, luftige Transparenz, klare Höhen – das sind nicht die Stärken der guten alten Kompaktkassette, wenigstens nicht auf mobilen Playern. So mancher von digitaler Klarheit verwöhnte Nutzer wird also enttäuscht sein. Wie sehr, hängt unter anderem vom Kopfhörer ab. Hier zeigt sich der Fiio wählerisch, selbst bei Modellen gleicher Preisklasse.

Schickes Retrodesign: Der Fiio CP13 ist nun in den vier Farbvarianten, Rot/Silber, Weiß/Schwarz, Hellblau/Weiß und Me­tallic verfügbar. Fiio

Und natürlich spielt der Zustand der Kassette eine Rolle. Wobei im Test der recht neue „Awsome Mix“ des am Walkman-Hype nicht unbeteiligten Films „Guardians of the Galaxy“ Bass bestenfalls erahnen ließ, während ein 40 Jahre alter, auf Discogs erworbener „Footloose“-Soundtrack vergleichswei­se ordentlich rockt. Dennoch ist der Bass die Schwäche des CP13. Das Rauschen kommt größtenteils von der Kassette … Auch mit gutem Tape und passenden Kopfhörern reicht die Klangqualität aber nicht an digitale Player heran.

Auf Kassette „richtiger“

Allerdings: Nach Hören des Albums Abba Gold, auf Kassette neu aufgelegt, wirkt das digitale Pedant via Handy überzogen – diese Musik hört sich von Kassette irgendwie „richtiger“ an. Generell war im Test – trotz oft objektiv nicht überragender Soundqualität – der „Mitwippfaktor“ auffallend hoch. Ob wegen des Charmes der analogen Wiedergabe oder aus purer Nostalgie, sei dahingestellt. Wie dem auch sei: Musikhören mit dem Fiio CP13 macht Spaß!