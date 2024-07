Neun Wochen, die für Lehrer nicht nur Urlaub bedeuten

Der Osten Österreichs ist bereits in die Sommerferien gestartet. Mehr als zwei Monate wird an den Schulen nicht unterrichtet. Für die Lehrkräfte bedeutet das allerdings nicht automatisch nur Freizeit.

Die Spinde sind ausgeräumt und stehen offen, die bunten Bilder, die sonst an den Wänden hängen, wurden heruntergenommen und auf einen Stapel gelegt. Auch die Zimmerpflanzen sind von den Fensterbänken verschwunden und warten, auf einem Tisch zusammengestellt, darauf, mitgenommen zu werden. Gießen wird sie hier in den nächsten neun Wochen nämlich niemand. Wie alle anderen Schulen im Osten Österreichs ist die Modulare Mittelstufe Aspern dieser Tage in die Sommerferien gestartet. Neun Wochen ist nun unterrichtsfrei.

Die großen Ferien gehen auf die sogenannten Hundstagsferien zurück. Als Hundstage bezeichnet man landläufig die heißeste Zeit des Jahres zwischen dem 23. Juli und dem 23. August. In der vorindustriellen Zeit mussten Kinder ihren Eltern in dieser Zeit oft bei der Feldarbeit oder der Ernte helfen. Damals etablierte sich auch die lange Dauer der Sommerferien. Urlaubsreisen wurden erst später, Mitte des 20. Jahrhunderts, populär.

„Jetzt hast du so lang Ferien, was machst du denn da alles?“, werde sie immer wieder gefragt, erzählt Linda Isakoska, die an der Modularen Mittelstufe Aspern Deutsch und Biologie unterrichtet. „Mindestens den Mount Everest besteigen“, entgegne sie dann gern ironisch. Es sei nämlich keineswegs so, dass Lehrkräfte in diesen neun Wochen einfach abschalten und keinen Gedanken an ihre Arbeit verschwenden.