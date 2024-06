Dreijähriger nach Badeunfall in Linzer Freibad reanimiert

Die Eltern dürften den Buben kurz aus den Augen verloren haben. Ein Bademeister begann gemeinsam mit einem weiblichen Badegast, den Bewusstlosen zu reanimieren. Er wurde ins Spital gebracht.

Ein Dreijähriger ist am Samstagnachmittag in einem Freibad in Linz erfolgreich reanimiert worden. Der Bub war zuvor regungslos im Wasser getrieben. Laut Polizei wurde er von einem Bademeister gerettet, der dann gemeinsam mit einer Besucherin der Badeanstalt mit der Wiederbelebung begann.

Als die Polizei gegen 17 Uhr eintraf, war der Bub bereits erfolgreich wiederbelebt worden. Er wurde von einem Notarzt betreut. Das Kind wurde schließlich von der Rettung in ein Spital gebracht.

Offenbar haben die Eltern ihren Sohn kurz aus den Augen verloren, denn plötzlich trieb das Kind reglos im Wasser. Schnell bildete sich laut Polizei eine Menschenmenge um das Kind und es wurde aus dem Wasser geholt. Ein Bademeister begann gemeinsam mit einem weiblichen Badegast, den bewusstlosen Buben zu reanimieren.

Das Kleinkind hatte mit seiner Familie das Freibad besucht. Es handelt sich um italienische Staatsbürger, die offenbar in Linz wohnen. (APA/Red.)