Flammender Appell von Frankreichs Star-Verteidiger

Frankreichs Nationalspieler Ibrahima Konaté ist besorgt über die Lage in seiner Heimat.

In der französischen Innenverteidigung scheint Ibrahima Konaté seinen Stammplatz verloren zu haben, und doch sorgte er für den nächsten bemerkenswerten Auftritt im Teamcamp der Équipe Tricolore. Der Liverpool-Profi nutzte die Pressekonferenz vor dem Achtelfinal-Schlager am Montag gegen Belgien (18 Uhr, live Servus TV) für ein Plädoyer für mehr Menschlichkeit in seiner Heimat. „Diversität war immer unsere Stärke in Frankreich“, erklärte der 25-jährige.

Konaté wurde in Paris als Sohn von malischen Einwanderern geboren, er hat sieben Geschwister. „Ich komme aus einer Familie mit Migrationshintergrund“, betonte er. „Es muss Schluss sein mit Vorurteilen und Stereotypen.“ Es gebe immer eine Minderheit, die der Mehrheit Schaden zufügen könne.

Konaté ist nicht der erste Spieler aus dem Kader der Franzosen, der sich während der EM politisch äußert, nachdem die rechtsnationale Partei Rassemblement National bei der Europawahl in Frankreich mehr als 31 Prozent der Stimmen erhalten und Staatspräsident Emmanuel Macron daraufhin Neuwahlen angesetzt hatte. Auch Starspieler Kylian Mbappé hatte gegen den Rechtsruck appelliert.

Konaté meinte nun: „Wenn ich meine Eltern sehe, die schwierige Jobs bei der Müllabfuhr und als Putzfrau hatten mit unmöglichen Arbeitszeiten – und wenn wir diese Menschen nicht hervorheben, die ihre Gesundheit für Frankreich geopfert haben, macht mich das traurig.“ Man müsse auf Menschen zugehen, betonte der Abwehrspieler. „Hinter dem Aussehen, hinter der Hautfarbe, stecken Herzen. Das ist das Wichtigste.“ (red.)