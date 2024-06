Sechsjähriger nach Badeunfall im Wiener Angelibad in Lebensgefahr

Im Wiener Angelibad ereignete sich am Samstag ein Unfall.

Im Wiener Angelibad ereignete sich am Samstag ein Unfall. Clemens Fabry

Der Bub ist mit dem Hubschrauber ins Wiener AKH gebracht worden. Dort ist er nun auf der Intensivstation.

Ein Sechsjähriger, der nach einem Badeunfall im Wiener Angelibad im Bezirk Floridsdorf am Samstag reanimiert werden musste, schwebt am Sonntag in Lebensgefahr. Laut AKH-Sprecherin Karin Fehringer befindet sich der Bub auf der Intensivstation des Wiener Krankenhauses.

Das Kind war am Samstag von anderen Badegästen im Wasser gefunden und geborgen worden. Sowohl die Helfer als auch ein Bademeister leisteten sofort Erste Hilfe, bis die Einsatzkräfte eintrafen, hieß es. Der Alarm ging bei der Berufsrettung gegen 17.40 Uhr ein.

Fünf Teams inklusive Helikopter rückten aus, auch Berufsfeuerwehr und Polizei waren im Einsatz, unter anderem um die sichere Landung des Rettungshubschraubers vor dem städtischen Sommerbad am rechten Ufer der Alten Donau zu gewährleisten. (APA)