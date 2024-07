Aufschlag für eine neue Wimbledon-Ära

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner stürmen an die Spitze der Tenniswelt. Mit Spektakel, Spiel-

witz und Hechtsprüngen wollen sie nun auch die Herrschaft beim altehrwürdigen Rasenklassiker übernehmen.

Traditionell eröffnet Carlos Alcaraz als Titelverteidiger am Montag (14.30 Uhr Mesz, live Amazon Prime) auf dem Centre Court von Wimbledon das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Gegner ist der estnische Qualifikant Mark Lajal, ein paar Stunden später wird auch Jannik Sinner, die neue Nummer eins der Welt, ins Geschehen eingreifen. Sein Erstrundengegner: Der Deutsche Yannick Hanfmann.

Absolute Pflichtsiege also und Aufgaben, die das Topduo nicht allzu lang aufhalten sollten. Ein großes Fragezeichen steht hingegen hinter dem Erstrundenauftritt von Novak Djokovic tags darauf. Der Grand-Slam-Rekordsieger gibt nach einer Meniskus-Operation ein Comeback, mit seinen 37 Jahren stößt er zunehmend an die Grenzen des körperlich Möglichen, und nicht zuletzt deshalb ist dieses Wimbledon-Turnier, das insgesamt 137. in der Geschichte des „All England Lawn Tennis and Croquet Clubs“, ein sinnbildliches für den Matchwechsel in der Tenniswelt. Auf Rasen, dem speziellsten aller Beläge, haben sich die Altmeister immer schon am längsten an der Spitze halten können, doch nun übernehmen die neuen Herrscher auch auf dem altehrwürdigen britischen Grün.

„Big Two“