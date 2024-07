G5 Live Music Bar: Ein Ort für junge Bands

Jakob Kainz in seiner G5 Live Music Bar in Wien.

Jakob Kainz in seiner G5 Live Music Bar in Wien. Barbara Aichinger

Der 23-jährige WU-Absolvent Jakob Kainz organisiert Konzerte von aufstrebenden Musiktalenten in seiner eigenen Bar in Wien.

Was macht man mit einem Bachelor in Wirtschaftsrecht? Orientiert man sich an Jakob Kainz, widmet man sein Leben der Live-Musik. Mitreissende Konzertbesuche begeistern viele, manche greifen selbst zum Instrument, aber das wäre dem 23-jährigen Neu-Absolventen der Wiener Wirtschaftsuniversität nicht genug.

Beginn in einer Schülerband

Schon als 12-jähriger Bub gründete Jakob Kainz seine eigene Band mit vier Mitschülern. „Ursprünglich hießen wir ‚Die Gentleman’, weil wir das cool fanden,” sagt Kainz. Zu den heranwachsenden Männern gesellten sich andere, die im Lauf der Jahre zur Band „Gentle 5” wurden.

Mehr lesen Spielen für Besucher - und für drei Millionen Tote

Die Band schrieb fleißig eigene Songs, die sie zum Beispiel bei einem Wiener Festwochen-Konzert präsentierte. Auch das Donauinselfest – ein Traum vieler junger Musiker– wurde bespielt, wenn auch auf andere Weise: zu Pandemiezeiten trat man auf einem Cabrio-Konzert-Bus an verschiedenen Orten in Wien auf.

Doch nur zu musizieren reichte Kainz und seiner Band nicht: Ende 2021 organisierte „Gentle 5” ihr erstes eigenes Konzert im Wiener Live Music Club Replugged, man holte eine zweite Band mit an Bord und das erste G5-Event war geboren. „Das ist gut angekommen und wir haben gesagt, wir machen das nochmal,” sagt Kainz. Schon bald meldeten sich immer mehr Musiker, die mit auftreten wollten. Heute gibt es von Dienstag bis Samstag fast täglich G5-Events in Wien.