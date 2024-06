Kickl schließt Allianz mit Orbán und Babiš

Die FPÖ will mit Viktor Orbáns Fidesz und der tschechischen ANO eine neue EU-Parlamentsgruppe bilden. Doch noch fehlen vier weitere Parteien für den Fraktionsstatus.

Um große Worte war Herbert Kickl nicht verlegen, als er am Sonntagvormittag im Wiener Hotel InterContinental mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán und dem tschechischen Ex-Premier Andrej Babiš eine neue rechte Parteienallianz präsentierte. „Das ist ein historischer Tag. Wir treten in eine neue Ära europäischer Politik ein, in eine Ära der Freiheit, des Friedens und des Wohlstands“, erklärte der FPÖ-Chef.

„Patrioten für Europa“