Song der Woche: Am Ende der staubigen Landstraße

Wolfgang Lehmann, ehemals Möstl, geboren 1984 in Graz, macht mit seiner Band Mile Me Deaf Musik oder allein, Culk um Sophie Löw haben vergangenes Jahr ihre dritte LP „Generation Maximum“ veröffentlicht.

Mile Me Deaf + Wolf Lehmann feat. Culk: „Come Home“. Es geht hier nicht ums Heimkommen, eher ums allein (zurück-)bleiben.

Heimgehen – ein nicht unerhebliches Thema für österreichische Liedermacher offenbar. Seilers und Speers alkoholschwangeres „Ham kummst“ war ein veritabler Hit, das ist jetzt schon bald zehn Jahre her. Das österreichische Triumvirat Wolfgang Lehmann, Mile Me Deaf und Culk erinnert aber eher an Calexico. Ähnlich wie bei den Wüsten-Indierockern mit Tex-Mex-Einschlag strahlt dieses „Come Home“ eine Atmosphäre bemerkenswerter Ruhe aus. Musik für lange Fahrten auf staubigen Landstraßen.

Außerdem: Hier geht es definitiv nicht ums Heimtorkeln aus einem Tschocherl zu jemandem, der einem längst die Rute ins Fenster gestellt hat. Eher ums allein (zurück-)bleiben. Wenn alle schon gegangen sind und man als Einziger noch da ist, irgendwie „forlorn“ (ein schönes „German loanword“). Aber nicht verzweifelt: „You stand strong“, singt Lehmann. Das titelgebende „come home“ dehnen er und Sophie Löw von Culk zum Sirenenlockruf. Dieses „Daheim“ hat etwas Geborgenes wie Unheimliches. Ist das die Sensenfrau, die flüstert: „In the end everyone is coming home?“ Auch dieses Thema mögen österreichische Liedermacher offenbar: das Ende der Lebensstraße, wo der große schwarze Vogel schon wartet.