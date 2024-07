Auch heuer sind die meisten Aktien schlechter als der Schnitt

Die Wahrscheinlichkeit, mit einer beliebigen Aktie den Index zu schlagen, ist geringer, als man denkt. Manche Aktien schaffen es aber eindrucksvoll.

Der breit gefasste US-Aktienindex S&P 500 hat heuer um 15 Prozent zugelegt. Doch nicht einmal ein Viertel der Index-Werte schnitt noch besser ab. Mit drei von vier Aktien konnte man den Index nicht schlagen. Immerhin liegen 60 Prozent der Aktien im Plus, 40 Prozent schafften nicht einmal das. Am schlechtesten mit einem Minus von mehr als 50 Prozent erging es der aus dem Dow Jones geflogenen Apothekenkette Walgreens Boots. Der Chiphersteller Intel, dessen Auftragsfertigungsgeschäft nicht so recht in die Gänge kommt, und der Sportartikelhersteller Lululemon stürzten um 40 Prozent ab.

Auf der anderen Seite konnten sich drei Aktien verdoppeln: