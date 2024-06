Wie die Demokratie von der Mitte her ausgehöhlt wird

SPÖ-Chef Andreas Babler will „Bürger*innenräte“. Was sind dann etwa Gemeinde-, Betriebs- oder Nationalrat? Haben diese nichts mit Bürgern zu tun?

SPÖ-Chef Andreas Babler will „Bürger*innenräte“. Was sind dann etwa Gemeinde-, Betriebs- oder Nationalrat? Haben diese nichts mit Bürgern zu tun? APA / APA / Alex Halada

SPÖ-Chef Babler fordert „Bürger*innenräte“ und stellt damit unser demokratisches System infrage. Diskurs statt Systemkritik wäre wichtig.

Viel wird dieser Tage über die Radikalisierung an den linken und rechten Rändern debattiert. Sie gefährden unsere Demokratie, heißt es. Da ist schon etwas Wahres dran. Wenn die Rechten Autokraten wie Wladimir Putin hofieren, wenn die woken Linken jeden Widerspruch, jegliche andere Meinungen als persönlichen Angriff auf ihre Freiheit empört verbieten wollen. Aber sehr oft kommt dieser Angriff auf die Demokratie direkt aus der Mitte heraus. Nicht so radikal wie von rechts, nicht so laut wie von links. Aber wenn SPÖ-Chef Andreas Babler dieser Tage etwa „Bürger*innenräte“ aus zufällig ausgewählten Menschen fordert, dann sagt er eigentlich nichts anderes, als dass er das bestehende demokratische System ersetzen möchte. Und zwar durch eine Demokratie nach seiner Façon. Babler will Menschen, die repräsentativ für die Bevölkerung sind, bei wichtigen Fragen einbinden. Und wer entscheidet, was wichtige Fragen sind? Babler?