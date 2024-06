Irans Reformkandidat will desillusionierte Wähler überzeugen

Die Stichwahl am 5. Juli wird die Islamische Republik nicht zu Fall bringen. Auch bei einem Sieg hätte der moderat auftretende Massud Peseschkian nur wenig Spielraum. Und das wissen auch die Iraner.

Istanbul/Teheran. Das iranische Regime wollte die Präsidentenwahl schnell abhaken, um wieder zur Tagesordnung überzugehen. Doch nun steht der Iran bei der Stichwahl am 5. Juli vor einer Richtungsentscheidung. Obwohl Abstimmungen im Iran weder frei noch fair sind, hat der vorsichtige Reformer Massud Peseschkian eine Chance, ins Präsidentenamt einzuziehen. Die große Frage ist, ob er die desillusionierten Iraner an die Wahlurnen bringen kann. Viele haben die Hoffnung auf Veränderungen in ihrem Land aufgegeben.