Palästinenser bei israelischen Angriff im Westjordanland getötet

Ein Palästinenser dürfte am Sonntag bei einem Einsatz der israelischen Armee getötet worden sein, fünf weitere Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer.

Bei einem israelischen Angriff im besetzten Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben am Sonntag ein Palästinenser getötet worden. Das Gesundheitsministerium in Ramallah erklärte, bei dem Angriff in der Flüchtlingssiedlung Nur Shams nahe der Stadt Tulkarem seien fünf weitere Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Die israelische Armee erklärte, das Ziel des Angriffs sei eine Wohnung gewesen, die von „gesuchten Terroristen“ genutzt worden sei. In der Wohnung habe sich der „Terrorist“ Sajed Dshaber aufgehalten, der direkt an „Schusswaffen- und Bombenangriffen“ auf Zivilisten und israelische Soldaten beteiligt gewesen sei. Er sei auch mit der Tötung eines Israelis am 22. Juni in der Nähe der Stadt Kalkilja in Verbindung gebracht worden. Die Wohnung sei auch für „terroristische Aktivitäten“ wie die Herstellung von Sprengsätzen genutzt worden, erklärte die Armee.

Haus mit Drohne beschossen

Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete, die israelische Armee habe ein Haus in Nur Shams mit einer Drohne beschossen. Bei dem Getöteten handle es sich um einen 24-jährigen Mann. Die islamistische Terrororganisation Islamischer Jihad erklärte, der Getötete sei einer der Anführer ihres bewaffneten Arms in Tulkarem gewesen. Der Rettungsdienst Palästinensischer Rote Halbmond teilte mit, seine Sanitäter hätten zwei Menschen behandelt, die „durch Granatsplitter infolge eines Angriffs auf ein Haus im Lager Nur Shams“ verletzt worden seien.

Im von Israel besetzten Westjordanland ist die Gewalt seit dem Beginn des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas zusätzlich eskaliert. Seit dem Hamas-Angriff auf Israel vom 7. Oktober vergangenen Jahres wurden nach palästinensischen Angaben im Westjordanland mindestens 554 Palästinenser durch israelische Soldaten oder Siedler getötet. Mindestens 15 Israelis, darunter auch Soldaten, wurden nach israelischen Angaben bei palästinensischen Angriffen getötet. (APA)