Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Rassemblement National. Drei Wochen nach der Europawahl haben Frankreichs Rechtspopulisten erneut einen deutlichen Wahlsieg eingefahren. Nach ersten Hochrechnungen vom Sonntagabend kommt die Partei Rassemblement National (RN) in der ersten Runde der Parlamentswahl auf etwa 34 Prozent. Nach mehreren Prognosen könnte der RN nach der zweiten Runde am 7. Juli auf eine relative oder absolute Mehrheit kommen. Frankreichs Premierminister Gabriel Attal hat nach dem Wahlerfolg der Rechtspopulisten den Rückzug von etwa 60 Kandidaten des Regierungslagers in der zweiten Runde angekündigt. Dies solle den Sieg rechtspopulistischer Kandidaten verhindern, sagte er Sonntagabend in Paris. >> Mehr dazu

EU-Rechtsfraktion. Die bei der EU-Wahl siegreichen Rechtsparteien aus Österreich, Ungarn und Tschechien wollen gemeinsam eine EU-Fraktion gründen. Dies gab FPÖ-Chef Herbert Kickl am Sonntag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ungarischen Premier Viktor Orbán und dem tschechischen Ex-Premier Andrej Babiš in Wien bekannt. Dieser „patriotischen“ Allianz würden sich weitere Parteien anschließen, so Kickl. >> Mehr dazu

EU-Ratsvorsitz. Ungarn übernimmt heute mit dem provokanten Slogan „Make Europe Great Again“ den EU-Ratsvorsitz. Die Pläne: Ukraine-Krieg beenden, die europäische Wettbewerbsfähigkeit steigern, das Migrationsproblem lösen und die EU-Erweiterung Richtung Westbalkan vorantreiben. >> Mehr dazu

Taliban in Katar. Vertreter der afghanischen Taliban-Regierung haben in Doha Gespräche mit UNO-Vertretern über die künftige Zusammenarbeit begonnen. Die UNO-Vertreter kamen zunächst getrennt mit den Taliban-Vertretern und den Gesandten für Afghanistan aus verschiedenen Ländern zusammen.

HPV-Impfung. Die Impfung gegen HPV und damit auch gegen mehrere Krebsarten ist ab sofort vorübergehend bis zum 30. Geburtstag kostenlos. Damit sollen zusätzlich zu den Unter-21-Jährigen, für die die Immunisierung bereits gratis war, auch alle Unter-30-Jährigen die Schutzimpfung nachholen können. Die Möglichkeit gibt es bis Ende 2025 in ganz Österreich. >> Mehr dazu

Hagelbälle. Unwetter mit bis zu sieben Zentimeter großen Hagelgeschoßen haben am Sonntagnachmittag schwere Schäden im Bezirk Waidhofen a.d. Thaya verursacht. Besonders betroffen war Waldkirchen a.d. Thaya. In den Katastralgemeinden Waldkirchen, Gilgenberg und Rappolz wurden rund 80 Prozent der Gebäude teils schwer beschädigt, berichtete das Bezirkskommando per Aussendung. Die betroffenen Ortsteile wurden behördlich zum Katastrophengebiet erklärt. >> Mehr dazu

Hurrikansaison. Der erste Hurrikan der Saison im Atlantik heißt „Beryl“ und soll sich laut Prognosen am heutigen Montag zu einem „extrem gefährlichen Hurrikan“ entwickeln. „Lebensbedrohliche Winde und Sturmfluten“ würden in Teilen der Windward-Inseln in der Karibik erwartet. >> Mehr davon

Bachmann-Preis. Der 1981 in Sarajevo geborene und seit 1994 in Deutschland lebende Autor Tijan Sila hat gestern in Klagenfurt den 48. Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. „Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde“ heißt der Siegertext, in dem sich der Erzähler anhand seiner Familie mit dem Weiterwirken des Balkankriegs in der Psyche der Menschen beschäftigt. >> Mehr dazu