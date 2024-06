Nach schwachem TV-Duell – Führende US-Demokraten stehen hinter Biden

Die Demokraten haben wollen Joe Biden nicht aus dem Rennen um die Präsidentschaftswahl nehmen. „Ich denke, er ist der einzige Demokrat, der Donald Trump schlagen kann“, so Senator Chris Coons.

Führende Mitglieder der Demokratischen Partei in den USA haben sich dagegen ausgesprochen, Präsident Joe Biden aus dem Rennen um die Präsidentschaftswahl im November zu nehmen. Biden hatte am Donnerstag in einem TV-Duell mit seinem mutmaßlichen Herausforderer und Ex-Präsidenten Donald Trump einen schwachen Auftritt hingelegt.

„Auf keinen Fall“, sagte etwa der Senator von Georgia, Raphael Warnock, am Sonntag im Sender NBC auf eine entsprechende Frage. Schlechte Debatten kämen vor. „Ich bin auf der Seite von Joe Biden, und es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass er im November über die Ziellinie kommt.“ Warnock gilt als einer von mehreren Demokraten, die als möglicher Ersatz für Biden gehandelt werden.

Biden müsse im Rennen, damit Trump verliere

Der Vorsitzende der Demokraten im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, sagte dem Sender MSNBC, Biden habe zwar einen Rückschlag erlitten. Das sei aber nichts anderes als eine Vorbereitung für ein Comeback. „Der Moment, in dem wir uns gerade befinden, ist also ein Comeback-Moment.“ Senator Chris Coons aus Delaware sagte dem Sender ABC, Biden müsse im Rennen bleiben, damit Trump verliere. „Ich denke, er ist der einzige Demokrat, der Donald Trump schlagen kann“, sagte Coons. Der Kongress-Abgeordnete Jamie Raskin sagte indes MSNBC, es müsse in der Partei ehrliche und ernsthafte Gespräche geben. Biden werde am Ende der Hauptredner auf dem Parteitag im August sein, „egal ob er (Biden) Kandidat ist oder jemand anderes“.

Eine Umfrage des Senders CBS im Anschluss an das Duell hatte gezeigt, dass die Zahl der Demokraten, die der Meinung sind, Biden sollte nicht bei der Präsidentenwahl antreten, auf 46 Prozent gestiegen ist, nach 36 Prozent im Februar. (APA)