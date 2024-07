Arbeitslosigkeit steigt im Juni um zehn Prozent

338.051 Personen waren Ende Juni beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet – 13.100 weniger als im Vormonat, aber gut 30.000 mehr als vor einem Jahr. Damit hält sich der Arbeitsmarkt im aktuell schwierigen wirtschaftlichen Umfeld erstaunlich robust.

Erst vergangene Woche zeichneten Österreichs führende Wirtschaftsforscher ein düsteres Bild von der wirtschaftlichen Entwicklung Österreichs. Die heimische Volkswirtschaft werde sich nach der Rezession im Vorjahr auch 2024 nicht so recht erholen und verharre in einer Stagnation, so die Chefs von Wifo und IHS bei der gemeinsamen Präsentation ihrer Konjunkturprognosen.

Umso erstaunlicher scheint in diesem Zusammenhang die Stärke des heimischen Arbeitsmarktes: Dieser ist deutlich robuster, als es die schwachen Konjunkturdaten annehmen ließen, wie die am Montag präsentierten Arbeitslosenzahlen für Juni zeigen: 338.051 Personen waren Ende Juni beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Das sind 13.100 weniger als im Vormonat, aber gut 30.000 mehr als vor einem Jahr.

Mit einer Arbeitslosenrate von aktuell 6,2 Prozent ist die Arbeitslosigkeit seit mehreren Monaten rückläufig und aktuell auf dem geringsten Niveau des bisherigen Jahres 2024. Auch die Beschäftigung ist weiterhin auf sehr hohem Niveau und mit 3.990.000 unselbstständig beschäftigten Personen etwas höher als im Vorjahr.

Drittniedrigste Arbeitslosenquote in vergangenen zehn Jahren

„Aktuell haben wir nach wie vor die drittniedrigste Arbeitslosenquote der letzten zehn Jahre an einem 30. Juni“, sagt Arbeitsminister Martin Kocher. „Nur in den Jahren 2022 und 2023 war sie aufgrund von Nachholeffekten nach der Corona-Pandemie und damit verbundenem Rekordwachstum geringer.“ Dass die dadurch ausgelösten positiven Effekte auf die Beschäftigung nicht länger andauerten, sei auch auf die wirtschaftlichen Herausforderungen infolge des russischen Angriffskriegs zurückzuführen. Dass der österreichische Arbeitsmarkt trotz der aktuellen Herausforderungen im langjährigen Vergleich sehr stabil ist, ist für Kocher „bemerkenswert“.

In der Hoffnung auf einen baldigen Aufschwung (der allerdings bereits deutlich länger auf sich warten lässt, als ursprünglich prognostiziert) horten viele Unternehmen ihre Mitarbeiter, auch wenn diese wegen der überschaubaren Auftragslage derzeit nicht immer ausgelastet ist. Generell sei in den AMS-Zahlen aktuell noch „kein Silberstreif am Horizont erkennbar“, wird auch AMS-Chef Johannes Kopf in einer Aussendung zitiert.

Der wirtschaftliche Abschwung zeigt sich zudem auch in der Zahl der offenen Stellen. Diese gingen laut AMS im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent auf knapp unter 100.000 Stellen zurück.

(red.)