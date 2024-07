Was macht ein Millionär und Neos-Mitgründer in der Babler-SPÖ?

Hermann Arnold: Wir haben Neos gegründet, um Partizipation ins System zu bringen. Aber eine kleine Partei bekommt das nicht so schnell ins System. Danach habe ich mehrere Dinge probiert und beobachtet. Und dann kam plötzlich dieser Machtkampf in der SPÖ, in dem dieser Traiskirchner Bürgermeister kandidierte, den ich vorher nicht gekannt habe. Und der meinte es plötzlich ernst, eine Mitmachpartei zu machen. Da muss ich nicht mit allen Themen mitgehen können, um dabei zu sein.