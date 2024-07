Sein Leben in der brutalen Diktatur von Enver Hoxha prägten das Werk des nun verstorbenen albanischen Autors Ismail Kadare ebenso wie die Liebe zur Kultur und den Mythen seiner Heimat.

„Im Grunde stellt man mir die Frage, warum ich lebend aus dem System herausgekommen bin“, sagte Ismail Kadare in einem Interview 2001. Er war es leid, immer wieder dieselben Fragen und Verdächtigungen zu hören, sein Leben in der Diktatur des Enver Hoxha betreffend. Sein Überleben.

Dass sich in einem solchen Regime großartige Literatur entwickeln kann und diese sogar, wenn sie regimekritisch ist, innerhalb gewisser Grenzen existieren, ja, vom Regime benutzt werden kann, zeigen die Bücher des mit 88 Jahren in Tirana verstorbenen Schriftstellers. Er zählt zu jenen, die Jahrzehnte für den Nobelpreis gehandelt wurden und ihn dann doch nicht erhielten. Hinterlassen hat er ein Werk, das eindringlich wie nur wenige die Hölle des Kommunismus und der totalitären Diktatur schildert.

Kadare war acht Jahre alt, als Hoxha an die Macht kam, und 49 Jahre alt, als sie endete. 1981, vier Jahre vor dem Sturz Enver Hoxhas, veröffentlichte er den Roman „Der Palast der Träume“, Parabel über einen diktatorischen Staat, der zwecks vorbeugender Kontrolle die Träume seiner Untertanen überwacht und deutet. Ein zweiter Roman, Konzert am Ende des Winters“, den er damals zur Veröffentlichung einreichte, handelt vom Ende der chinesisch-albanischen Beziehungen. Es ist eine offene Kritik am maoistischen China, die darin dargestellten Praktiken trafen aber auch auf die albanische Diktatur zu. Der Roman wurde von den Behörden als System-Verspottung interpretiert und nicht veröffentlicht. Kadare schmuggelte in diesen Jahren einige seiner regimekritischen Manuskripte nach Frankreich.

Hoxha über Kadare: „klar konterrevolutionär“