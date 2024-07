Vereinen Kickl und Orbán die Rechten im EU-Parlament?

Ist die neue Allianz zwischen Österreichs, Ungarns und Tschechiens Rechten, die Fraktion „Patrioten für Europa“, ein erster Schritt hin zu einer geeinten rechten Fraktion im EU-Parlament?

In Österreich die FPÖ, in Ungarn Viktor Orbáns nationalkonservative Fidesz und in Tschechien die liberale Protestpartei ANO von Ex-Premier Andrej Babiš: Sie alle haben waren bei der Europawahl Anfang Juni in ihren Ländern stimmenstärkste Partei. Jetzt wollen sie eine gemeinsame Fraktion im EU-Parlament begründen, die „Patrioten für Europa“.

Oliver Grimm analysiert in dieser Folge, ob das der erste Schritt hin zu einer geeinten rechten Fraktion im Europaparlament sein könnte und er erklärt, wieso sich Ungarn für den soeben angetretenen EU-Ratsvorsitz das Motto „Make Europe Great Again“ gewählt hat.

Gast: Oliver Grimm, „Die Presse“

Host: Christine Mayrhofer

Credits: Audiofunnel/Aaron Olsacher

