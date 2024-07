Der Faserkonzern Lenzing schrieb in den vergangenen beiden Jahren Verluste.

Der Faserkonzern Lenzing schrieb in den vergangenen beiden Jahren Verluste. IMAGO/Daniel Scharinger

Hohe Fluktuation bei den Industriekonzernen der B&C-Gruppe.

Wien. Es mag Zufall sein oder auch nicht. Aber in zwei von drei Beteiligungen der Industrieholding B&C gibt es (wieder einmal) einen Wechsel an der Spitze. Am Freitag vergangener Woche teilte der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing mit, dass Vorstand Stephan Sielaff seinen Vertrag „im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat“ nicht verlängern und „spätestens“ mit Vertragsende im März 2025 ausscheiden wird.