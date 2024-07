Javier Bardem als Ramón Sampedro in dem spanischen Film „Das Meer in mir“ des Meisterregisseurs Alejandro Amenábar.

Javier Bardem als Ramón Sampedro in dem spanischen Film „Das Meer in mir“ des Meisterregisseurs Alejandro Amenábar. Tobis Film

Irgendwann zurückblicken und nichts bereuen – das ist nicht einfach nur eine Floskel.

Es gibt da diese Szene in dem Film „Das Meer in mir“ aus 2004. „Was hast du gesehen?“, wird Ramón (Javier Bardem) gefragt, als er beiläufig erwähnt, dass er nach seinem beinahe tödlichen Unfall sein Leben an sich vorbeiziehen sah. Er schließt die Augen und das Publikum erfährt, dass Ramón jeden einzelnen Tag in vollen Zügen genoss. Er bereiste die Welt, lernte andere Kulturen kennen, sprang ins Meer, lachte, weinte, verliebte sich.

Der Moment wird kommen, an dem wir alle unser Leben an uns vorbeiziehen sehen werden. Was ich dann sehen will?

Wie wir im August die Istiklal Straße in Istanbul entlanggehen, die kleinen Buchhandlungen in den Seitengassen besuchen, mit der historischen Straßenbahn zum Taksim Platz fahren und uns dort küssen, während die Möwen singen und sich das Mondlicht auf der Meeresoberfläche spiegelt. Wie wir im Oktober in einem Bistro an der Champs Élysée Croissants essen, nachdem wir den Sonnenaufgang vor dem Eiffelturm beobachtet haben, eng umschlungen, um einander zu wärmen. Wie wir im Dezember auf dem Weihnachtsmarkt am Spittelberg stehen, mit beiden Händen unser Punschhäferl umklammern und seelenverwandte Gespräche führen, während sich in der eiskalten Luft unser sichtbarer Atem vermischt. Wie wir im Februar in Edinburgh die Harry-Potter-Tour machen und die anderen Gäste in den Wahnsinn treiben, weil wir viel mehr wissen als der Guide und ihn ständig korrigieren. Wie wir im April vor dem Apartmenthaus in New York stehen, in dem „Friends“ gedreht wurde, und Selfies aus allen erdenklichen Perspektiven schießen, während unsere kindliche Euphorie entzückte Blicke auf sich zieht. Wie wir im Juni die Hamburger Hafenrundfahrt machen und vor der Kulisse der Elbphilharmonie lachen, bis uns die Tränen kommen, weil wir uns über den kläglichen Versuch des jeweils anderen amüsieren, den Hamburger Dialekt nachzuahmen.

Mit diesen und einer Million anderen Bildern werde ich ins süße Jenseits wechseln. Aber noch ist es nicht soweit. Diese Bilder müssen erst entstehen. Diese und eine Million andere.

